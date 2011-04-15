Повседневные расходы россиян на прошлой неделе снизились на 1.5%

Повседневные расходы россиян на прошлой неделе, с 27 мая по 2 июня 2019 года, составили 4183 руб., что на 1.5% меньше, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



По сравнению с аналогичной неделей прошлого года показатель уменьшился на 0.5%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты измерения, объём расходов вырос на 43%.



Средний же чек за неделю практически не изменился, похудев всего на рубль. Его значение составило 526 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек сократился на 2.6%. Относительно медианных значений 2012 года чек вырос на 64%.





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