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04/06/2019
13:51

Повседневные расходы россиян на прошлой неделе снизились на 1.5%

Повседневные расходы россиян на прошлой неделе, с 27 мая по 2 июня 2019 года, составили 4183 руб., что на 1.5% меньше, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года показатель уменьшился на 0.5%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты измерения, объём расходов вырос на 43%.

Средний же чек за неделю практически не изменился, похудев всего на рубль. Его значение составило 526 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек сократился на 2.6%. Относительно медианных значений 2012 года чек вырос на 64%.


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