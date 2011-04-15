Судно на подводных крыльях "Комета" возобновило перевозки по маршруту Севастополь - Ялта

Судно на подводных крыльях "Комета", созданное концерном "Калашников" госкорпорации "Ростех", возобновило пассажирские перевозки по маршруту Севастополь - Ялта. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



"Комета" совершает четыре рейса ежедневно: в 08:00 и 14:00 из Севастополя и в 11:00 и 17:00 из Ялты. Стоимость билетов колеблется от 500 (стандарт) до 800 руб. (комфорт). Детский - 200 руб. Билеты можно приобрести в кассах Севастопольского и Ялтинского портов, а также на официальном сайте оператора перевозок и в мобильном приложении "Комета".



Судно на подводных крыльях "Комета" производится на судостроительном заводе "Вымпел", входящем в группу компаний "Калашников". Судно вмещает 120 пассажиров, экипаж составляет 5 человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 км/ч). Дальность хода - 200 миль. Судно оснащено современными средствами связи и навигации, климат-контролем. Важным преимуществом этого современного судна по сравнению с ранее построенными стал высокий уровень комфорта пассажиров, для чего применяется автоматическая система снижения качки и перегрузки.



Напомним, старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь - Ялта - Севастополь 30 июля прошлого года дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Первый рейс по маршруту Севастополь - Ялта состоялся 1 августа. За два месяца было перевезено около 23 тыс. пассажиров, а средняя населенность судна составила 97%.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., а EBITDA - 305 млрд руб.



"AK&M" от 04.06.2019