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04/06/2019
14:50

Д.Медведев утвердил госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий"

Правительство РФ утвердило госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25.3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%.

Госпрограмма состоит из проектной и процессной частей. В проектную часть госпрограммы включены пять ведомственных проектов: "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях", "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", "Благоустройство сельских территорий".

К процессной части госпрограммы отнесены три ведомственные целевые программы: "Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий", "Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий", "Современный облик сельских территорий".

В госпрограмму включена информация по опережающему развитию приоритетных территорий - субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Республики Крым, Севастополя, Калининградской области, субъектов Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны России.

Объём финансирования госпрограммы в 2020-2025 годах - около 2.3 трлн руб., в том числе за счёт федерального бюджета - 1 трлн руб.


"AK&M" от 04.06.2019
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