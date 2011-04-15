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04/06/2019
15:40

Шесть аварийных участков МКАД реконструируют, С.Собянин

Шесть аварийных участков Московской кольцевой автодороги обезопасят до конца года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, речь идет об участках 14, 21, 24, 31, 43 и 89-90 км МКАД.

"В этом году планируем сделать их более безопасными. Там будут обустроены рубежи самоконтроля дистанции, нанесены шумовые полосы и горизонтальная разметка, установим дополнительные комплексы фото- и видеофиксации, усилим информирование водителей", - сообщил С.Собянин.

Он отметил, что каждый день на МКАД выезжают около 1.36 млн автомобилистов. Чтобы улучшить трафик, нужно построить четыре новые хорды внутри города и Центральную кольцевую автодорогу.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что реконструкцию развязок на пересечении МКАД с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова завершат до конца года. "Ещё четыре развязки проектируются - на улицах Липецкая, Осташковская, Верхние Поля и Капотня", - отметил заммэра.


"AK&M" от 04.06.2019
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