Шесть аварийных участков МКАД реконструируют, С.Собянин

Шесть аварийных участков Московской кольцевой автодороги обезопасят до конца года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, речь идет об участках 14, 21, 24, 31, 43 и 89-90 км МКАД.



"В этом году планируем сделать их более безопасными. Там будут обустроены рубежи самоконтроля дистанции, нанесены шумовые полосы и горизонтальная разметка, установим дополнительные комплексы фото- и видеофиксации, усилим информирование водителей", - сообщил С.Собянин.



Он отметил, что каждый день на МКАД выезжают около 1.36 млн автомобилистов. Чтобы улучшить трафик, нужно построить четыре новые хорды внутри города и Центральную кольцевую автодорогу.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что реконструкцию развязок на пересечении МКАД с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова завершат до конца года. "Ещё четыре развязки проектируются - на улицах Липецкая, Осташковская, Верхние Поля и Капотня", - отметил заммэра.





"AK&M" от 04.06.2019