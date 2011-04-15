Роснефть ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера

Роснефть ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера. Об этом говорится в сообщении компании.



Западно-Эргинское месторождение было подготовлено к началу добычи в кратчайшие сроки - менее, чем за 1.5 года. Добиться столь высоких темпов обустройства месторождения удалось благодаря применению новых методов бурения и строительства скважин, современным техническим и инженерным решениям, а также действующей инфраструктуре Кондинского промысла.



В настоящее время на Западно-Эргинском пробурено 49 скважин. Извлекаемые запасы месторождения составляют 23 млн т нефти.



Для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов Эргинского проекта применяются самые современные технологии: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием сверхпрочного полимерного проппанта и иные технологии увеличения отдачи пласта.



В условиях сложной транспортной инфраструктуры на Западно-Эргинское месторождение завезено более 130 тыс. т материалов, оборудования и топлива. Основная часть грузов для строительства и эксплуатации объектов была доставлена по зимним автодорогам. На месторождении построены объекты инфраструктуры, включая дожимную насосную станцию, нефтепровод до центрального пункта сбора Кондинского месторождения протяженностью 48 км. Все оборудование российского производства. Ежедневно на месторождении трудились более 500 строителей и других специалистов. Для вахтового персонала созданы комфортные условия проживания и отдыха в общежитиях опорной базы промысла.



На месторождении введена в эксплуатацию электростанция суммарной мощностью 18 МВт, которая полностью обеспечивает производственную инфраструктуру электроэнергией, в том числе, за счёт рационального использования попутного нефтяного газа.



В Эргинский кластер входят Эргинский лицензионный участок (часть Приобского месторождения), Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское, Ендырское месторождения а также Иртышское (открыто в 2018 году), расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в Тюменской области.



Кластер сформирован на основе интеграции Эргинского лицензионного участка с Кондинской группой месторождений. Общая площадь лицензионных участков - более 5 тыс. кв км. По состоянию на 1 января 2019 года суммарные запасы кластера (AВ1С1+В2С2) составляют 299 млн т нефти. По своим характеристикам нефть легкая, низкосернистая, соответствующая марке Siberian Light.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 2018 год выросла в 2.5 раза до 549 млрд руб. с 222 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 37% 8.238 трлн руб. с 6.011 трлн руб., показатель EBITDA - на 48.6% до 2.081 трлн руб. с 14 трлн руб. В долларовом выражении чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, составила $8.9 млрд против $3.8 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 25.7% до $133.7 млрд со $106.4 млрд, показатель EBITDA - на 37.9% до $33.1 млрд с $24 млрд.



"AK&M" от 04.06.2019