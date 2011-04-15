В Шотландии 7 и 10 июня пройдёт забастовка сотрудников аэропортов Глазго и Абердина

В Шотландии 7 и 10 июня 2019 года с 04:00 до 16:00 пройдёт забастовка сотрудников аэропортов Глазго (GLA) и Абердина (ABZ). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидаются сбои в работе аэропортовых служб; отмена и задержки рейсов.



Аэропорт Глазго (Glasgow International Airport) расположен в 13 км к западу от центра Глазго, недалеко от городов Пейсли и Ренфру в Ренфрушире, Шотландия.



Аэропорт Абердина (Aberdeen Airport) - третий по размеру аэропорт Шотландии, входит в десятку крупнейших аэропортов Великобритании по количеству взлётов-посадок. Аэропорт находится в пригороде Абердина Дайс, около 9 км к северо-западу от центра Абердина.





"AK&M" от 04.06.2019