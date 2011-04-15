Jetstar Japan отменяет рейсы из-за нехватки пилотов

Авиакомпания Jetstar Japan в июне отменяет около 70 местных и международных рейсов. Об этом говорится в материалах ДСКЦ МИД РФ.



Такие меры приняты ввиду нехватки пилотов.

Токийская Jetstar Japan (GK) - это бюджетный авиаперевозчик, начавший свою деятельность в 2014 году. Транзитными узлами авиакомпании являются Международный аэропорт Нарита (NRT) в Токио и Международный аэропорт Кансай (KIX) в Осаке. Jetstar Japan также совершает международные рейсы в Международный аэропорт Гонконг (HKG) и Международный аэропорт Тайвань-Таоюань (TPE).





"AK&M" от 04.06.2019