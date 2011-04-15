Средняя цена нефти Urals в январе-мае составила $66.34 за баррель

Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2019 года составила $66.34 за баррель против $67.91 годом ранее. Об этом свидетельствует сообщение Минфина.



Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2019 года сложилась в размере $70.93 за баррель, в мае 2018 года - $74.86 за баррель.





"AK&M" от 04.06.2019