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04/06/2019
17:34

О переходе на налоговый мониторинг с 2020 года заявили 48 компаний

О переходе на налоговый мониторинг с 2020 года заявили 48 компаний, среди которых 28 с государственным участием. Об этом рассказал заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров на совещании, посвящённом расширению налогового мониторинга на компании с госучастием, говорится в сообщении службы.

Налоговый мониторинг - это система дистанционного налогового контроля: компании открывают свои информационные учётные системы для налоговиков, а взамен получают отсутствие камеральных и выездных налоговых проверок. Такое сотрудничество позволяет бизнесу исключить риски, связанные с некорректным исчислением налогов и сборов.

"Налоговый мониторинг - это стратегическое направление для ФНС России, такая форма налогового контроля максимально учитывает специфику бизнеса и отрасли. В её основе лежит принцип добровольного совместного соблюдения налогового законодательства. Это открытый диалог с налоговым органом с помощью современных информационных технологий", - подчеркнул Д.Егоров.

За последние три года крупнейшие налогоплательщики и госкомпании уже оценили такой способ взаимодействия с налоговиками. Количество участников налогового мониторинга выросло с семи компаний в 2016 году до 44 - в 2019-м, из них 16 компаний с госучастием (ГК "Ростех", ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот", ПАО "ИнтерРАО", ПАО "Банк ВТБ" и другие). С 2020 года 48 крупнейших компаний, в том числе 28 компаний с госучастием, сообщили о своем намерении перейти на налоговый мониторинг.

Сейчас к системе могут присоединиться компании с годовым оборотом не менее 3 млрд руб. и активами на 3 млрд руб., а сумма уплаченных ими налогов за предыдущий год составляет не менее 300 млн руб. Для более активного привлечения участников ФНС совместно с Минфином прорабатывают вопрос о снижении требований к стоимости активов до 2 млрд руб., суммарному объёму полученных доходов также до 2 млрд руб. и совокупной сумме налогов за год - до 200 млн руб.


"AK&M" от 04.06.2019
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