Аэрофлот распространяет безбагажный тариф на среднемагистральную маршрутную сеть

Группа "Аэрофлот" распространяет действие новой тарифной группы Лайт без включенной нормы бесплатного провоза багажа на среднемагистральную маршрутную сеть (есть исключения). Об этом говорится в сообщении компании.



Тарифы доступны при покупке билетов на рейсы Аэрофлота и дочерних компаний - "Россия", "Аврора".



Напомним, в апреле была введена новая тарифная группа Лайт для некоторых среднемагистральных маршрутов дочерней авиакомпании "Россия" и собственных рейсов Аэрофлота в города Германии и Италии. Анализ результатов первого этапа проекта показал устойчивый спрос со стороны пассажиров на безбагажные тарифы, преимуществом которых является более низкая по сравнению с багажными тарифами цена.



Пассажиры экономического класса обслуживания могут выбрать между тарифом, включающим в себя провоз одного места багажа (весом не более 23 кг и габаритами по сумме трех измерений не более 158 см) и безбагажным, фактически отказавшись от оплаты не требующейся им услуги - перевозки отсутствующего регистрируемого багажа.



При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и уполномоченных агентов. Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение Аэрофлота.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за I квартал 2019 года вырос на 16.2% до 12.8 млн, авиакомпании - на 14.3% до 8.5 млн по сравнению с годом ранее. Пассажирооборот Группы увеличился на 16.7%, авиакомпании - на 11%.



Группа "Аэрофлот" в марте 2019 года ввела в эксплуатацию два самолёта Boeing 777-300ER и два Boeing 737-800. По состоянию на 31 марта 2019 года парк Группы насчитывал 371 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 777-300ER. По состоянию на 31 марта 2019 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 255 воздушных судов.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год составила 5.713 млрд руб. и снизилась по сравнению с прошлым годом на 75.2% с 23.06 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 40% до 33.598 млрд руб. с 56.015 млрд руб. Выручка группы "Аэрофлот" увеличилась на 14.8% и составила 611.57 млрд руб. против 532.934 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" за I квартал 2019 года по РСБУ вырос почти в 2 раза до 16.85 млрд руб. с 8.75 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 21.1% до 114.026 млрд руб. с 94.195 млрд руб. Себестоимость продаж составила 133.039 млрд руб., что на 25.8% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.



"AK&M" от 04.06.2019