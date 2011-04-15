На Таганской площади в Москве изменена схема движения, сообщает ЦОДД.



Так, участок Гончарного проезда от улицы Гончарная до дома 6с1 по Гончарному проезду стал двусторонним.



Изменение схемы движения позволит сократить время проезда с внутренней стороны Садового кольца в сторону области за счет организации альтернативного проезда. Теперь для того, чтобы проехать на улицу Большие Каменщики, не нужно выезжать на загруженную Таганскую площадь, а можно проехать по Садовому кольцу через тоннель под Таганской площадью, и выезжать на улицу Большие Каменщики через Гончарный проезд.





"AK&M" от 04.06.2019