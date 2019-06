Севергрупп сообщила о прекращении действия предложения акционерам "Ленты". Об этом говорится в сообщении компании.



"Мы ссылаемся на объявление о предложении, опубликованное 16 мая 2019 года. В соответствии с условиями документа о предложении, ООО "Севергрупп", частная инвестиционная компания, осуществляющая деятельность по управлению активами Алексея Мордашова, сообщает о прекращении действия предложения акционерам/держателям ГДР Lenta Ltd. в 13:00 (по лондонскому времени) 4 июня 2019 года и о невозможности его акцепта в дальнейшем", - говорится в сообщении.



До 13:00 (по лондонскому времени) 4 июня Севергрупп получила действительные акцепты в рамках предложения в отношении ценных бумаг Lenta Ltd., которые совокупно с другими ценными бумагами Lenta Ltd., которыми владеет Севергрупп (включая ГДР на акции "Ленты", приобретенные у TPG и EBRD), в совокупности представляют примерно 78.73% прав голоса в "Ленте". Насколько известно Севергрупп, никакие из этих акцептов не были получены от лиц, действующих согласованно с Севергрупп, подчёркивается в сообщении.



Как указано в документе по предложению, расчеты в связи с любыми действительными акцептами, полученными Севергрупп после 21 мая и не позднее 4 июня (за исключением случаев, когда расчёты произведены ранее), будут произведены не позднее 18 июня.



Напомним, весной 2019 года Севергрупп закрыла сделку по приобретению 41.9% акционерного капитала компании Lenta Ltd. у Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по цене $3.6 за ГДР ($18 за акцию). Общая сумма сделки составила приблизительно $729 млн.



ООО "Севергрупп" - основанная в 1993 году компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова. Группа была основана в целях развития существующих бизнесов и инвестиций в новые перспективные проекты. Основными инвестиционными направлениями в настоящий момент являются: металлургия и горнодобывающая промышленность, энергомашиностроение, добыча золота, деревообработка, туристический бизнес, интернет торговля продуктами питания, банковский бизнес, развитие человеческого капитала, венчурные проекты в сфере высоких технологий, медиа и рекламный бизнес, телекоммуникации, медицина.



"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и упермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.



Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за 2018 год снизилась на 11.1% и составила 11.8 млрд руб. против 13.3 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.2% до 413.6 млрд руб. с 365.2 млрд руб., при этом розничная выручка увеличилась на 13.6% до 392.1 млрд руб. с 345 млрд руб., а оптовая выручка - на 6%. Скорректированный показатель EBITDA составил 36.2 млрд руб., что на 2% выше показателя за 2017 год (35.5 млрд руб.), рентабельность - 8.8%. В 2018 году было открыто в общей сложности 13 гипермаркетов и 38 супермаркетов. Общее число магазинов "Ленты" по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 379, в том числе 244 гипермаркета и 135 супермаркетов общей торговой площадью 1467482 кв. м.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 04.06.2019