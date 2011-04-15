РФ оспаривает арбитражные решения по искам Укрнафты и Стабил. Об этом говорится в материалах Минюста.



Россия 27 мая 2019 года подала в Верховный Суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других. Суд подтвердил получение заявлений 31 мая.



Иски были поданы по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.



Требования истцов связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией их имущества. Россия не согласна с возможностью применения указанного соглашения к таким спорам. В рамках комплексной стратегии по защите интересов России от подобных неправомерных исков ведется работа по оспариванию вынесенных арбитражных решений. Россия намерена добиться их отмены, так как они противоречат как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и иным нормам и принципам международного права.



В заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений. Аргументы включают в том числе следующие.



Во-первых, арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Тем не менее, Трибунал постановил, что Россия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной.



Во-вторых, инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права.



"AK&M" от 04.06.2019