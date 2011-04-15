Акционеры Роснефти приняли решение направить на выплату дивидендов за 2018 год 120.1 млрд руб. из расчёта 11.33 руб. на одну акцию

Акционеры ПАО "НК "Роснефть" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, на выплату дивидендов за 2018 год принято решение направить 120.1 млрд руб. из расчёта 11.33 руб. на одну акцию, что с учётом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года составляет 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть".



Суммарный дивиденд на акцию за 2018 год составил 25.91 руб., а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 274.6 млрд руб., учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года.



Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 17 июня. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим - не позднее 1 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 22 июля.



Акционеры утвердили годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность, избрали совет директоров, в который вошли: представитель Qatar Investments Authority Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Международного Катарского Фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттыйи, председатель Qatar Community College Хамад Рашид Аль Моханнади, помощник президента РФ Андрей Белоусов, исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария), независимый директор Маттиас Варниг, профессор Школы финансов Факультета экономических наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", независимый директор Олег Вьюгин, директор и член совета директоров, главный исполнительный директор BP p.l.c. Роберт Дадли, директор GQO Consultants LTD Гильермо Кинтеро, Министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления Marcuard Holding, независимый директор Ханс-Йорг Рудлофф, главный исполнительный директор, председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, председатель совета дир екторов Nord Stream 2 AG (Швейцария), председатель комитета акционеров Nord Stream AG (Швейцария), независимый директор Герхард Шрёдер.



Аудитором утверждено ООО "Эрнст энд Янг".

По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 4 июня, председателем совета директоров избран Герхард Шрёдер.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 2018 год выросла в 2.5 раза до 549 млрд руб. с 222 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 37% 8.238 трлн руб. с 6.011 трлн руб., показатель EBITDA - на 48.6% до 2.081 трлн руб. с 14 трлн руб. В долларовом выражении чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, составила $8.9 млрд против $3.8 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 25.7% до $133.7 млрд со $106.4 млрд, показатель EBITDA - на 37.9% до $33.1 млрд с $24 млрд.



"AK&M" от 04.06.2019