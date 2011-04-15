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04/06/2019
18:49

Ингосстрах застраховал загородную усадьбу на сумму 555.9 млн руб.

"Ингосстрах Exclusive" обеспечил страховой защитой по полному пакету рисков элитную загородную усадьбу, расположенную в Одинцовском районе Московской области. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

В рамках программы "Платинум" страховой защитой обеспечены все постройки, расположенные на земельном участке. На сумму 283.8 млн руб. застрахован загородный жилой дом, на суммы 33 млн руб., 24.6 млн руб. и 7.5 млн руб. – ещё три дома. Кроме этого, на сумму более 28.8 млн руб. застрахован винный погреб. Страховой защитой также обеспечены три беседки, котельная, тандыр, забор, движимое и особо ценное имущество. Общая страховая сумма по договору составила около 555.9 млн руб.

Программа страхования "Платинум" обеспечивает защиту от рисков, связанных с действием огня и воды, стихийных бедствий, злоумышленных действий третьих лиц, падения деревьев, взрыва отопительных котлов, от ущерба, полученного вследствие неисправности инженерных систем дома, а также от других актуальных рисков, свойственных объектам загородной недвижимости.

"Ингосстрах Exclusive" – направление деятельности ведущей страховой компании СПАО "Ингосстрах" в области страхования собственности высшего ценового сегмента. "Ингосстрах Exclusive" предлагает своим клиентам индивидуальный сервис, сочетающий управление страховыми продуктами и профессиональные консультации.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 04.06.2019
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