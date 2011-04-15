Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 5 июня 2019 года.



"НЕ ВСЕ ПРИВЕТСТВУЮТ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ"

ГЛАВА РФПИ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ О НОВЫХ СДЕЛКАХ, КИТАЙСКИХ ТОВАРИЩАХ И АРАБСКИХ ПРИНЦАХ





Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует в рамках грядущего Петербургского экономического форума подписать соглашения на несколько сотен миллиардов рублей. О том, какие сделки фонд планирует заключить, взаимодействии с бизнесом в Китае и на Ближнем Востоке, а также роли в привлечении инвестиций в нацпроекты "Ъ" рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.





В ЭТАН ЗАКАЧИВАЮТ ЛЬГОТЫ

СОГЛАСОВАН РАЗМЕР ОБРАТНОГО АКЦИЗА НА СЫРЬЕ



Потребители этана, главные из которых СИБУР и "Русгаздобыча" Артема Оболенского, могут получить обратный акциз на сырье для своих будущих заводов - 9 тыс. руб. на тонну, или 70 млрд руб. в год, говорят источники "Ъ". На рынке вариант называют компромиссом: размер аналогичной льготы для нафты существенно выше. Но эксперты уверены, что даже такая поддержка этана сделает рентабельными не только газохимические проекты, но и газопереработку.





"САПСАНОВ" ПРИБЫВАЕТ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЮ

ОАО РЖД СОГЛАСОВАЛО ПАРАМЕТРЫ ЗАКУПКИ НОВОЙ ПАРТИИ ПОЕЗДОВ



Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД потратит €1,1 млрд на закупку 13 новых "Сапсанов" и их техобслуживание в течение 30 лет. Первые поезда выйдут на пути в 2022 году. Сейчас на направлении Москва-Петербург работают 16 "Сапсанов", их заполняемость уже превышает 92%, а в пиковые периоды доходит до 110%. С получением новых составов, монополия планирует заметно интенсифицировать движение "Сапсанов": по данным "Ъ", на направлении Москва-Петербург оно участится до 16 пар поездов в будни и 18 в выходные, причем втрое вырастет количество сдвоенных поездов, а на нижегородском направлении запустят три пары поездов в сутки.





АБОНЕНТЫ ОПЛАТИЛИ ОТМЕНУ РОУМИНГА

ЦЕНЫ НА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ ВЕРНУЛИСЬ К РОСТУ



Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года: минимальный пакетный тариф с декабря 2018 года в среднем подорожал на 7 руб., до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review. Данные Росстата говорят о еще большем росте. Операторам необходимо компенсировать выпадающие доходы в связи с отменой роуминга и увеличением НДС, для чего они постепенно отказываются от ценовых войн в регионах, поясняют аналитики.





БОРИС ТИТОВ НЕ УВИДЕЛ В ХИЩЕНИЯХ ИЗ ЭРМИТАЖА ПРИЗНАКОВ ОПС

ОМБУДСМЕН СЧИТАЕТ, ЧТО ФИГУРАНТОВ ДЕЛА МОЖНО СУДИТЬ ТОЛЬКО ЗА МОШЕННИЧЕСТВО





Как стало известно "Ъ", защита бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова - фигурантов громкого уголовного дела о создании преступного сообщества для хищения бюджетных средств, выделенных на строительство объектов Эрмитажа,- обжаловала продление им арестов на срок свыше года. При этом адвокаты нашли поддержку со стороны омбудсмена по делам предпринимателей Бориса Титова. Последний, обратившись к генпрокурору Юрию Чайке, указал, что ОПС в данном случае вменено ошибочно - фигурантов можно судить только за мошенничество.





ОТ СЛЕДСТВИЯ НЕ ОСТАЛОСЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ

ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО СКР НЕ ВЫДЕРЖАЛО СУДА





Как стало известно "Ъ", в суде развалилось скандальное уголовное дело в отношении бывшего начальника ставропольского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России (СКР) Михаила Параскевича. Изначально он обвинялся в злоупотреблениях и ДТП, в результате которого погибла женщина, а ее малолетний ребенок стал инвалидом. По первому эпизоду уже вышел срок давности, а по второму - завершена экспертиза, на основании которой подсудимого и вовсе могут оправдать.





ТАМАНЬ В ТУМАНЕ

К ПРОЕКТУ ПОРТА ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ



Как выяснил "Ъ", проект реализации сухогрузного района морского порта Тамань снова забуксовал. На совещании в правительстве предложенную Минтрансом модель не поддержали Минэкономики и ФАС. Основные вопросы вызвало заключение концессии без конкурса и обоснование участия в проекте Государственной транспортной логистической компании (ГТЛК). Но затягивание дискуссии вызвало недовольство вице-премьера Максима Акимова, и к 15 июня согласование модели проекта должно завершиться.





TOYOTA ОБОШЛАСЬ БЕЗ ДВИГАТЕЛЕЙ

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ КРИТИКУЮТ КОНЦЕРН ЗА НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ





По данным "Ъ", российские автопроизводители остались недовольны условиями, на которых Toyota смогла согласовать свой специнвестконтракт (СПИК). Японский концерн не планирует создавать производства двигателей или коробок, в отличие от ряда производителей массового сегмента, и теперь, по словам источников "Ъ", те задумались о снижении собственных обязательств. В то же время Toyota не сможет претендовать на господдержку наравне с производителями, которые пообещали более высокую локализацию.





В "РУСАГРО" ПРОРАСТАЕТ РФПИ

ФОНД МОЖЕТ КУПИТЬ ДОЛЮ ГРУППЫ ВАДИМА МОШКОВИЧА



У крупного производителя сахара и мяса группы "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича может появиться новый акционер. Как стало известно "Ъ", возможность покупки доли группы рассматривает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), которого заинтересовал ряд проектов "Русагро", в том числе направленных на экспорт продовольствия в Китай.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 05.06.2019