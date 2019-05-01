ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 5 июня, в размере 65.1614 руб. против 65.5547 руб. на 4 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



04.05.19 - 65.5547 руб.

01.05.19 - 65.3834 руб.

31.05.19 - 65.0583 руб.

30.05.19 - 64.9084 руб.

29.05.19 - 64.5394 руб.





































































































































































































































































"AK&M" от 04.06.2019