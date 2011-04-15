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05/06/2019
09:33

Повтор! Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, 22 по 29 мая, увеличилось на 0.4%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, 22 по 29 мая 2019 года, выросла на 0.4% до 772.22 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

Рост показателя отмечен в 41 регионе. Наибольшее увеличение безработных наблюдалось в Еврейской автономной области, Алтайском, Забайкальском краях, Амурской, Вологодской, Костромской, Курганской, Новгородской, Новосибирской, Омской областях.

За неделю уменьшение численности безработных произошло в 39 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Саха (Якутия), Северная Осетия - Алания, Камчатском, Ставропольском краях, Белгородской, Сахалинской, Тюменской областях.


"AK&M" от 04.06.2019
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