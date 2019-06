К предстоящей зиме производительность ПХГ в России превысит 843 млн куб. м газа

К предстоящей зиме максимальная суточная производительность ПХГ в России превысит 843 млн куб. м газа. Об этом говорится в сообщении Газпрома, правление которого рассмотрело итоги работы дочерних обществ и организаций в осенне-зимний период 2018/2019 года и меры, необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий зимний период.



Отмечено, что прошедшей зимой Газпром, как и прежде, надежно обеспечил потребителей в России и за рубежом необходимыми им объёмами газа. На внутреннем рынке особое внимание традиционно уделялось газоснабжению социально значимых объектов, предприятий коммунально-бытовой сферы и населения. Экспортные поставки велись в строгом соответствии с заявками зарубежных потребителей.



Особое внимание уделяется созданию значительных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). К началу предыдущего сезона отбора (октябрь 2018 года) в ПХГ Газпрома на территории России был создан оперативный резерв газа в объёме 72.2 млрд куб. м. Потенциальная максимальная суточная производительность российских хранилищ по сравнению с предыдущим сезоном отбора была увеличена на 7.2 млн куб. м - до рекордных 812.5 млн куб. м. К началу осенне-зимнего периода 2019/2020 года показатель должен быть увеличен на 3.8% и выйти на новый исторический максимум - 843.3 млн куб. м.



Для обеспечения надёжной работы ЕСГ в осенне-зимний период 2019/2020 года правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в объёме не менее 72.2 млрд куб. м в ПХГ на территории России, 1.09 млрд куб. м - в ПХГ на территории Беларуси, 0.085 млрд куб. м - в ПХГ на территории Армении, 11.39 млрд куб. м - в европейских ПХГ; реализовать основные направления работы по подготовке объектов дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром" к осенне-зимней эксплуатации 2019/2020 года; провести планово-профилактические и ремонтные работы на объектах добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа, подготовить транспортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



