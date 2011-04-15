Участок Филёвской линии метро закроют 8 и 9 июня

В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 10 июня, в 5:30 утра.



В субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филёвской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от неё до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку с неё на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" в эти выходные будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.



Наземный участок Филёвской линии необходимо закрыть для производства работ на путевой инфраструктуре. Строители продолжат устанавливать шумозащитные экраны. Они проложат под платформами трубопроводы и кабели, а также проведут техобслуживание и замену электрооборудования, рельсов и шпал. Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно. Чтобы свести к минимуму неудобства пассажиров, для ремонта специально выбрали выходные, потому что в эти дни станциями наземного участка Филёвской линии пользуются в полтора раза меньше пассажиров, чем в будни.



На время закрытия наземного участка Филёвской линии станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.



На временно закрытых станциях, а также на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.



Филёвская линия - одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад, и нуждались в ремонте. Сегодня для пассажиров открыты все 7 станций наземного участка. Ремонт в пассажирской зоне станций "Багратионовская" и "Филёвский парк" близится к завершению.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяженностью более 445 км (более 386 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с 265 станцией (228 станции метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Теплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 05.06.2019