ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 933 автомобиля Lada XRAY. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по сегодняшний день.



Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного транспортного средства с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Чистая прибыль ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.



Прибыль АвтоВАЗа по МСФО за 2018 год составила 5.861 млрд руб. против убытка 9.662 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11%, до 283.127 млрд руб. с 225.648 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 8.342 млрд руб. против убытка 10.063 млрд руб. Операционная прибыль составила 15.617 млрд руб. против убытка 643 млн руб.



"AK&M" от 05.06.2019