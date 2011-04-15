В Новой Зеландии в аэропорте Окленда возможна отмена рейсов

В Новой Зеландии в аэропорте Окленда (AKL) сегодня, 5 июня 2019 года, возможна отмена рейсов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Это связано с сильным штормом на Северном острове. Паромное сообщение прекращено.



Аэропорт Окленд (IATA: AKL, ICAO: NZAA) - крупнейший коммерческий аэропорт Новой Зеландии, обслуживающий ежегодно более 13 млн пассажиров (по данным статистики 7 млн человек в год приходится на международные и 6 млн - на внутренние авиарейсы). Аэропорт Окленд занимает третье место в рейтинге всех аэропортов мира в категории обслуживания от 5 до 15 млн пассажиров в год.





"AK&M" от 05.06.2019