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05/06/2019
11:56

В Москве в День России припарковаться можно будет бесплатно

В Москве в День России припарковаться можно будет бесплатно. Об этом сообщила столичная мэрия.

Автомобилисты смогут оставить свою машину на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства.

При этом платные плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

Напомним, что ко Дню России скорректируют график движения пригородных поездов. Изменения коснутся всех направлений Московской железной дороги. 11 июня все электрички будут следовать по расписанию пятницы (в нём больше поездов, следующих в направлении области), а 12 июня - по графику воскресенья (когда больше электричек едет в город).


"AK&M" от 05.06.2019
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