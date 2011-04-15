Галс-Девелопмент выставил на электронные торги московский отель "Пекин" за 5.671 млрд руб.

Галс-Девелопмент объявил о проведении электронных торгов по продаже отеля "Пекин" - четырёхзвёздочного гостинично-офисного комплекса, расположенного в Москве. Об этом говорится в сообщении компании.



Открытый аукцион на повышение пройдет на электронной торговой площадке АО "Единая электронная торговая площадка".



Предметом аукциона является право заключения договора купли-продажи 100% акций ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин". Основным активом ГОК "Пекин" является имущественный комплекс четырёхзвёздочного ГОК "Пекин" общей площадью около 26 тыс. кв. м.



Стартовая цена лота определена в размере 5.671 млрд руб., "шаг" аукциона установлен в 15 млн руб. Сбор заявок на участие продлится в течение 90 дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на электронной торговой площадке и завершится 29 августа. Начало аукциона - 2 сентября 2019 года.



В портфеле компании "Галс-Девелопмент" находится более 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, в том числе "Центральный Детский магазин на Лубянке", БЦ Skylight на Ленинградском проспекте, БЦ "Даниловский форт" и другие объекты в Москве и регионах.



ПАО "Галс-Девелопмент" - девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.



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