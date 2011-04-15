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05/06/2019
13:59

Только четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми, СП

Эксперты Счетной палаты подготовили первый рейтинг, посвященный открытости госструктур. Только четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. К такому выводу пришли эксперты из АНО "Инфокультура" и Центра перспективных управленческих решений в докладе "Открытость государства в России", подготовленном для Счетной палаты. Результатом исследования стал первый в России рейтинг министерств и ведомств. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.

Эксперты разработали методологию, которая позволяет оценить уровень взаимодействия ведомств и граждан по трем показателям. Открытость информации - это широкий спектр правовых и коммуникационных инструментов, которыми должны располагать граждане для получения информации, находящейся в ведении государственных органов. Открытые данные - механизм получения информации (данных) от государства в проактивном режиме. Это означает, что государство публикует данные независимо от наличия запросов, то есть в автономном и регулярном режиме. Открытый диалог - категория, которая предполагает непосредственное участие граждан и бизнеса в принятии решений и возможность контролировать их качество исполнения. Это, например, публичные консультации, экспертиза законопроектов, партисипаторное, в том числе и инициативное, бюджетирование, общественные обсуждения, голосования по частным вопросам, механизмы онлайн-петиций и электронные приемные.

Проанализирована работа 22 федеральных министерств и 50 федеральных служб. МВД, Минкультуры, Минфину и Минэнергетики присвоен рейтинг AAA. Минвостокразвития, Минздрав, Минпромторг, Минсельхоз и Минстрой получили рейтинг AAB; Минтруд, Минюст - AAC; Минтранс и МЧС - ABB; Минкомсвязи и Минприроды - BAB; Минэкономразвития, Минкавказа и Минэкологии - BBA; МИД и Минспорт - BBB; Минпросвещения - BCA; Минобороны - BCB; Минобрнауки - CCC.

Наиболее высокие результаты министерства демонстрируют в открытости информации и данных: по 13 министерств попали в первую категорию. По открытости диалога половина министерств (54%) оказалась во второй категории. Это прогнозируемое распределение: открытость информации и данных более полно регулируются законодательством, в то время как открытый диалог проще имитировать.

По мнению авторов доклада, в России для повышения открытости государства создана необходимая нормативная база, однако практика ее применения остается на низком уровне. Сейчас эту сферу можно охарактеризовать, скорее, как "инерционную открытость".

В качестве решения эксперты предлагают создать единый орган, курирующий вопросы открытости и осуществляющий координацию ведомств в этой области.

"AK&M" от 05.06.2019
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