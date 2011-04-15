Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости "Проектный бридж"

Сбербанк и компания ООО "Сбербанк Инвестиции", входящая в группу "Сбербанк", представили на Петербургском международном экономическом форуме новый "коробочный" финансовый продукт - "Проектный бридж". Об этом говорится в сообщении банка.



Средства в рамках продукта предоставляются на приобретение земельных участков или компаний-застройщиков, владеющих земельными участками, и финансирование расходов для получения разрешения на строительство (РНС) после получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ).



Размер финансирования - от 250 млн руб., срок - до 24 месяцев (зависит от ожидаемых сроков получения РНС с возможностью продления до ввода объекта в эксплуатацию).



В качестве обеспечения принимаются участок строительства, векселя банка на сумму процентных платежей за два квартала, личные поручительства бенефициаров застройщика, контролирующих не менее 75% компании, и залог акций застройщика.



В качестве способа погашения займа, предоставляемого в рамках продукта "Проектный бридж", предлагается привлечение проектного финансирования, а также привлечение капитала.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 05.06.2019