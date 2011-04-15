АВТОВАЗ изменил свой статус с публичного на непубличный, зарегистрировав новое наименование АО "АВТОВАЗ", исключив из него указание на публичность. Об этом говорится в сообщении компании.



Регистрация нового наименования освобождает АВТОВАЗ от обязанности раскрывать информацию, требуемую от публичных акционерных обществ согласно законодательству РФ о рынке ценных бумаг.



Решение об освобождении от такой обязанности утверждено Банком России 22 мая 2019 года.



Изменение статуса компании вытекает из плана ее рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в компании.



АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Чистая прибыль АВТОВАЗа по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.



Прибыль АВТОВАЗа по МСФО за 2018 год составила 5.861 млрд руб. против убытка 9.662 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11%, до 283.127 млрд руб. с 225.648 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 8.342 млрд руб. против убытка 10.063 млрд руб. Операционная прибыль составила 15.617 млрд руб. против убытка 643 млн руб.



"AK&M" от 05.06.2019