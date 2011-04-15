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05/06/2019
15:20

Курская область подпишет ряд ключевых соглашений на ПМЭФ-2019

Курская область подпишет ряд ключевых соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати региона.

В рамках форума запланировано подписание ряда соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Курской области. Рабочие встречи пройдут с руководителями и собственниками госкорпорации по атомной энергии "Росатом", ГК "ЛАНИТ", АО "ЭР-Телеком Холдинг", ПАО "Газпром нефть", ООО "1С", а также с Министерством спорта РФ.

Совместное сотрудничество будет обсуждено с Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково") и ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" и с АО "Российский сельскохозяйственный Банк" совместно с ООО УК "Содружество".

Кроме того, курская делегация планирует обсудить модернизацию системы коммунальной инфраструктуры с ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ".

Отдельно врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретится с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко.


"AK&M" от 05.06.2019
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