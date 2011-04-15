Курская область подпишет ряд ключевых соглашений на ПМЭФ-2019

Курская область подпишет ряд ключевых соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати региона.



В рамках форума запланировано подписание ряда соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Курской области. Рабочие встречи пройдут с руководителями и собственниками госкорпорации по атомной энергии "Росатом", ГК "ЛАНИТ", АО "ЭР-Телеком Холдинг", ПАО "Газпром нефть", ООО "1С", а также с Министерством спорта РФ.



Совместное сотрудничество будет обсуждено с Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково") и ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" и с АО "Российский сельскохозяйственный Банк" совместно с ООО УК "Содружество".



Кроме того, курская делегация планирует обсудить модернизацию системы коммунальной инфраструктуры с ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ".



Отдельно врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретится с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко.





"AK&M" от 05.06.2019