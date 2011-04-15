АЛРОСА выручила на аукционе в Нью-Йорке $8.8 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания реализовала 101 камень ювелирного качества общим весом 1550 карат.



В торгах принимали участие около 90 фирм из США, Израиля, Индии, Бельгии, ОАЭ, России и Гонконга.



"<…> Представленный ассортимент состоял из алмазов стандартного цветового ряда и значительная их часть была реализована с хорошей премией к стартовой цене. <…>", - отметил член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев цитируемый в сообщении.



Офис АЛРОСА в Нью-Йорке возобновил свою работу в прошлом году. До конца 2019 года компания проведет в США еще два алмазных аукциона.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



"AK&M" от 05.06.2019