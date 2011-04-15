Цены на нефть приостановили снижение, но еще не заразились эйфорией фондового рынка

Происходившее с прошлой недели сильное снижение цен нефти на фоне опасений замедления мирового экономического роста из-за внешнеторговых рисков, а также статистики запасов и добычи в США приостановилось. Цены нефти во вторник оставались во флете. Об этом говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских.



"Кажется странным то, что эйфория фондовых рынков, возникшая после заявлений главы ФРС, пока еще не затронула цены нефти. Напомним, что фондовые индексы США во вторник показали хорошую прибавку после комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла о готовности регулятора "надлежащим образом" реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями. Рынок понял это как намек на скорое начало снижения ставок и резко подскочили ожидания снижения ставок уже летом", - подчеркивает аналитик.



Вышедшие оценки Американского института нефти (API) о повышении на 3.55 Мб запасов сырой нефти (запасы в Кушинге: +1.41 Мб; запасы бензина: +2.7 Мб; запасы дистиллятов: +6.31 Мб) находились в противоречии с прогнозами экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы сырой нефти за неделю должны снизиться на 2Мб (запасы бензина: +1 Мб; запасы дистиллятов: +0.5 Мб) и в этом смысле не дали сильных сигналов ценам. Сегодня ожидаются поступления новой порции данных из США. Возможно, выходящие сегодня данные EIA вновь могут стать поводом для движения цен нефти.





"AK&M" от 05.06.2019