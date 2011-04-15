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До окончания регистрации на СЭФ-2019 осталось 17 дней. Регистрация на VIII Среднерусский экономический форум открыта до 21 июня включительно по ссылке: http://www.sef-kursk.ru/2019/registratsiya/
Зарегистрировавшиеся участники имеют возможность запланировать встречи со своими потенциальными партнёрами в дни форума, воспользовавшись предоставленным ресурсом - Биржей контактов, и заранее отправить вопрос в адрес врио губернатора Курской области Романа Старовойта, который будет озвучен в ходе "Открытого диалога" 27 июня.
Участие в форуме традиционно бесплатное. Регистрация обязательна.
VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.
Официальный партнер форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнер форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнер форума - строительная компания "Инстеп".
В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.
Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.
Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru
"AK&M" от 05.06.2019