В рамках СЭФ-2019 состоится круглый стол по цифровому здравоохранению

Круглый стол: "Цифровое здравоохранение" пройдет 26 июня в рамках VIII Среднерусского экономического форума. Программа заседания сформирована в формате двух ключевых дискуссий на темы: "Цифровые решения в здравоохранении" и "Бережливая поликлиника".



На круглом столе планируется обсудить востребованность информационных систем в учреждениях здравоохранения, а также, что может предложить для здравоохранения ИКТ-отрасль?



Участниками дискуссии выступят более 25 экспертов, среди которых: генеральный директор АНО "Третье мнение" Анна Мещерякова, директор по развитию региональных проектов ООО "Корпорация Парус" Александр Азнаурьянц, руководитель отдела развития по направлению "Здравоохранение" ООО "Нетрика" Игорь Башков, генеральный директор ООО "Открытая медицина" Михаил Варфоломеев, директор ООО "Офисные технологии" Николай Конохов и другие.



Подробная программа заседания на http://www.sef-kursk.ru/2019/programma-foruma



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнер форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнер форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнер форума - строительная компания "Инстеп".



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 05.06.2019