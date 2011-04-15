ФАС намерена оштрафовать МОЭК и Мосэнерго

Московское УФАС России признало группу лиц МОЭК и Мосэнерго виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке теплоснабжения. Об этом говорится в сообщении службы.



Антимонопольный орган установил, что действия группы лиц были направлены на создание условий для выявления бездоговорного потребления тепловой энергии, объем которого значительно превышает объем фактической поставки.



Мосэнерго необоснованно прекратило договорные отношения с арендатором центрального теплового пункта, который приобретал энергию для перепродажи управляющей компании многоквартирного дома. В свою очередь МОЭК располагала информацией о готовности арендатора оплачивать тепловую энергию, но провела проверку на тепловом пункте и выявила бездоговорное потребление. Причем МОЭК выставила счет не арендатору, а собственнику теплового пункта, который перепродажу или потребление энергии не осуществлял.



"В данном случае тепловой пункт является частью теплосетевой инфраструктуры, посредством которой происходит преобразование тепловой энергии в целях ее доведения до конечного потребителя. Фактическое потребление энергии непосредственно на тепловом пункте не осуществляется", - уточнил заместитель руководителя Московского УФАС России Никита Полещук, цитируемый в сообщении.



За свои действия группа лиц МОЭК и Мосэнерго будет привлечена к административной ответственности по статье 14.31 КоАП РФ. Московское УФАС выдаст обязательное к исполнению предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО в 2018 году выросла на 36.3% до 9.210 млрд руб. по сравнению с 6.759 млрд руб. в 2017 году. Показатель EBITDA увеличился по итогам 2018 года на 20.9% и составил 26.579 млрд руб. Выручка составила 162.841 млрд руб., продемонстрировав рост по сравнению с 2017 годом на 12.9%.



Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по РСБУ за I квартал 2019 года снизилась на 18% до 8.902 млрд руб. с 10.794 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 59.552 млрд руб., снизившись на 5.4% с 62.949 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 4.6% до 48.076 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.228 млрд руб. против 16.503 млрд руб.



ПАО "Мосэнерго" (ИНН 7705035012) - электрогенерирующая компания России, работающая на органическом топливе. Ежегодно она потребляет свыше 20 млрд куб. м газа. В состав Мосэнерго входят электростанции установленной электрической мощностью 12.8 ГВт и тепловой - 43.1 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии.



Уставный капитал общества составляет 39.749 млрд руб. и разделён на 39749359700 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая.



Российская Федерация владеет (как напрямую, так и косвенно) более чем 50% ПАО "Газпром", которое в свою очередь является владельцем 100% ООО "Газпром энергохолдинг" (непосредственная материнская организация), которому в апреле 2009 года были переданы 53.49% акций ПАО "Мосэнерго". Таким образом, ПАО "Газпром" является материнской организацией Группы, а правительство РФ является конечной контролирующей стороной Группы.



Прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в I квартале 2019 года сократилась на 16.3% и составила 10.662 млрд руб. с 12.742 млрд руб. годом ранее. Маржинальная прибыль составила 12.983 млрд руб. против 11.76 млрд руб., продемонстрировав рост на 10.4%. Показатель EBITDA, скорректированный на чистое начисление резервов под обесценение активов, снизился в отчётном периоде на 15.8% до 16.576 млрд руб. с 19.681 млрд руб. Выручка сократилась на 7.1% до 67.092 млрд руб. с 72.197 млрд руб.



"AK&M" от 05.06.2019