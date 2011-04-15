Цифровая система "Газпром нефти" нашла новые пласты нефти в ЯНАО

"Газпром нефть" получила дополнительную нефть, обнаруженную после цифровой обработки геологических данных на Вынгапуровском месторождении (ЯНАО). Об этом говорится в сообщении компании.



Новые пласты углеводородов впервые выявлены самообучающейся программой, разработанной Научно-техническим центром компании совместно с IBM Services. Нефть из них была добыта без затрат на дополнительное бурение и создание инфраструктуры.



Система не имеет аналогов на рынке и позволяет с высокой вероятностью прогнозировать местоположение залежей нефти, которые сложно выявлять традиционными методами. Программа прошла обучение, основанное на экспертном опыте сотрудников Научно-технического центра "Газпром нефти" и в ходе пилотного проекта повторно проанализировала данные более 3 тыс. скважин на Вынгапуровском месторождении и предсказала новые перспективные зоны. Промышленные работы подтвердили, что в указанных программой пластах есть углеводороды. В результате испытаний из обнаруженных пластов был получен приток нефти без создания дополнительной инфраструктуры.



Программа обрабатывает сотни гигабайт данных с тысяч скважин, расположенных на месторождении, анализируя около 60 тыс. результатов геофизических исследований одновременно. Используя как исторические, так и поступающие новые геологические данные, нейросеть ищет закономерности, определяя, где могут располагаться пласты, не обнаруженные ранее из-за небольшого размера или сложного строения. Работа по электронной обработке данных и поиску дополнительных запасов на месторождении занимает не более месяца.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 05.06.2019