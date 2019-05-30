ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 6 июня в размере 65.1243 руб. против 65.1614 руб. на 5 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



05.06.19 - 65.1614 руб.

04.06.19 - 65.5547 руб.

01.06.19 - 65.3834 руб.

31.05.19 - 65.0583 руб.

30.05.19 - 64.9084 руб.





































































































































































































































































"AK&M" от 05.06.2019