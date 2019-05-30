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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 июня в размере 73.3690 руб. против 73.4239 руб. на 5 июня.
Курс евро за последние 5 дней:
05.06.19 - 73.4239 руб.
04.06.19 - 73.2180 руб.
01.06.19 - 72.8436 руб.
31.05.19 - 72.4229 руб.
30.05.19 - 72.4118 руб.
"AK&M" от 05.06.2019