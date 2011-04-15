Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 июня

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Банк России установил на 6 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.5870
1 Азербайджанский манат 38.3874
100 Армянских драмов 13.5817
1 Белорусский рубль 31.0619
1 Болгарский лев 37.5443
1 Бразильский реал 16.8935
100 Венгерских форинтов 22.8110
1000 Вон Республики Корея 55.2116
10 Гонконгских долларов 83.0635
10 Датских крон 98.3186
1 Доллар США 65.1243
1 Евро 73.3690
100 Индийских рупий 93.9860
100 Казахстанских тенге 16.9387
1 Канадский доллар 48.6765
100 Киргизских сомов 93.0374
10 Китайских юаней 94.2587
10 Молдавских леев 35.8812
1 Новый туркменский манат 18.6336
10 Норвежских крон 75.0142
1 Польский злотый 17.1655
1 Румынский лей 15.5080
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.1366
1 Сингапурский доллар 47.7451
10 Таджикских сомони 68.9905
1 Турецкая лира 11.3384
10000 Узбекских сумов 76.5039
10 Украинских гривен 24.2120
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.8055
10 Чешских крон 28.5934
10 Шведских крон 69.1429
1 Швейцарский франк 65.6363
10 Южноафриканских рэндов 44.1416
100 Японских иен 60.1582
"AK&M" от 05.06.2019