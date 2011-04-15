Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 июня

Банк России установил на 6 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.5870

1 Азербайджанский манат 38.3874

100 Армянских драмов 13.5817

1 Белорусский рубль 31.0619

1 Болгарский лев 37.5443

1 Бразильский реал 16.8935

100 Венгерских форинтов 22.8110

1000 Вон Республики Корея 55.2116

10 Гонконгских долларов 83.0635

10 Датских крон 98.3186

1 Доллар США 65.1243

1 Евро 73.3690

100 Индийских рупий 93.9860

100 Казахстанских тенге 16.9387

1 Канадский доллар 48.6765

100 Киргизских сомов 93.0374

10 Китайских юаней 94.2587

10 Молдавских леев 35.8812

1 Новый туркменский манат 18.6336

10 Норвежских крон 75.0142

1 Польский злотый 17.1655

1 Румынский лей 15.5080

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.1366

1 Сингапурский доллар 47.7451

10 Таджикских сомони 68.9905

1 Турецкая лира 11.3384

10000 Узбекских сумов 76.5039

10 Украинских гривен 24.2120

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.8055

10 Чешских крон 28.5934

10 Шведских крон 69.1429

1 Швейцарский франк 65.6363

10 Южноафриканских рэндов 44.1416

100 Японских иен 60.1582







"AK&M" от 05.06.2019