Банк России на 6 июня понизил курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 73.3690 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 65.1243 руб.

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Банк России на 6 июня понизил официальный курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 73.3690 руб. с 73.4239 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 65.1243 руб. с 65.1614 руб. 5 июня.
Стоимость бивалютной корзины на 6 июня уменьшилась почти на 5 копеек (-0.07%) до 68.8345 руб. с 68.8796 руб. 5 июня.
"AK&M" от 05.06.2019