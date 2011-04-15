Банк России на 6 июня понизил курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 73.3690 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 65.1243 руб.

Банк России на 6 июня понизил официальный курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 73.3690 руб. с 73.4239 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 65.1243 руб. с 65.1614 руб. 5 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 6 июня уменьшилась почти на 5 копеек (-0.07%) до 68.8345 руб. с 68.8796 руб. 5 июня.



"AK&M" от 05.06.2019