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05/06/2019
16:19

Банк России доработал концепцию оценки финансовой устойчивости страховых компаний

Банк России доработал концепцию оценки финансовой устойчивости страховых компаний с учетом замечаний, высказанных страховым сообществом. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Предполагается, что внедрение нового подхода к оценке финансовой устойчивости страховых компаний будет происходить в течение определенного периода. Так, к 2025 году планируется достичь финансовой устойчивости страховщиков на уровне надежности 90%. Такой уровень означает, что страховщики должны будут обладать достаточностью капитала, которая позволит им переживать шоки в экономике. В дальнейшем, но не ранее чем через 10 лет, планируется достичь финансовой устойчивости страховщиков на уровне надежности 99.5%. Этот уровень финансовой устойчивости является целевым в международной практике, в том числе в Solvency II.

Доработанная модель финансовой устойчивости в том числе учитывает предложение страхового сообщества оценивать влияние рисков как на активы, так и на обязательства страховщиков, не распространять ограничение по концентрационному риску на иностранных перестраховщиков с рейтингом кредитоспособности не ниже "А", созданных на территории государств - членов ОЭСР. Кроме того, предполагается, что дебиторская задолженность будет учитываться в составе "хороших" активов в пределах резерва незаработанной премии. Планируется установить переходные периоды как по отдельным видам рисков, так и по повышению уровня надежности при оценке финансовой устойчивости.

На основе концепции будут разработаны поправки в нормативные акты. Ожидается, что такие поправки вступят в силу к середине 2021 года.




"AK&M" от 05.06.2019
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