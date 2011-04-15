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05/06/2019
17:32

ЦБ предлагает по-новому формировать ценовые справочники в ОСАГО

Банк России подготовил проект новой редакции Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт повреждённого транспортного средства по договору ОСАГО. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Основное отличие от действующей методики - новый порядок формирования и утверждения справочников. Так, в частности, предполагается, что справочники будут формироваться отдельно для каждого субъекта Российской Федерации и актуализироваться раз в три месяца. Перед каждой публикацией новой версии справочников профессиональное объединение страховщиков должно будет разместить её на сайте и собрать замечания экспертов.

В проекте также конкретизированы источники получения информации о стоимости запасных частей, скорректирован и более чётко прописан порядок определения финальной цены, которая должна попасть в справочник. Кроме того, в отдельных случаях эксперту-технику предоставляется возможность самостоятельно провести изучение формирования стоимости запчасти.

Другое важное нововведение - установление порядка определения размера утраты товарной стоимости транспортного средства в результате повреждения и последующего ремонта.

При подготовке документа регулятор учитывал наработанную правоприменительную практику и предложения, поступившие от широкого круга заинтересованных лиц: участников страхового рынка, экспертных организаций, дилеров, автопроизводителей, федеральных органов исполнительной власти.

В целом предлагаемые подходы направлены на повышение прозрачности формирования стоимостных справочников и исключение неоднозначных формулировок, которые ранее вызывали большое количество разногласий в экспертном и страховом сообществе.



"AK&M" от 05.06.2019
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