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05/06/2019
17:12

Кабмин одобрил создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей

Правительство РФ одобрило создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В целях создания и внедрения цифровой платформы для приёма обращений субъектов предпринимательской деятельности подписанным распоряжением совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив", Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", Общероссийской общественной организацией "Опора России" создана автономная некоммерческая организация "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" (АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей", цифровая платформа), подчёркивает кабинет министров.

Цифровая платформа - это электронный ресурс для сбора и отработки жалоб предпринимателей. Особенность этого ресурса будет состоять в том, что обращения на него смогут подавать только предприниматели и исключительно по вопросам, связанным с неправомерными действиями правоохранительных органов, влияющими на условия ведения бизнеса конкретной компании.

При этом не планируется использование цифровой платформы для рассмотрения вопросов, касающихся нарушений прав и законных интересов при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Для таких обращений существуют специализированные сервисы в сфере контрольно-надзорной деятельности.


"AK&M" от 05.06.2019
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