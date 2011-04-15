Кабмин одобрил создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей

Правительство РФ одобрило создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В целях создания и внедрения цифровой платформы для приёма обращений субъектов предпринимательской деятельности подписанным распоряжением совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив", Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", Общероссийской общественной организацией "Опора России" создана автономная некоммерческая организация "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" (АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей", цифровая платформа), подчёркивает кабинет министров.



Цифровая платформа - это электронный ресурс для сбора и отработки жалоб предпринимателей. Особенность этого ресурса будет состоять в том, что обращения на него смогут подавать только предприниматели и исключительно по вопросам, связанным с неправомерными действиями правоохранительных органов, влияющими на условия ведения бизнеса конкретной компании.



При этом не планируется использование цифровой платформы для рассмотрения вопросов, касающихся нарушений прав и законных интересов при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Для таких обращений существуют специализированные сервисы в сфере контрольно-надзорной деятельности.





"AK&M" от 05.06.2019