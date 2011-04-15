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05/06/2019
15:58

"Сокар Энергоресурс" приобрел 80% акций Антипинского НПЗ

ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций Антипинского НПЗ. Её участниками является группа инвесторов и Сбербанк, говорится в сообщении банка.

Таким образом, совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

Ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты.

Проект поддерживается азербайджанской нефтяной компанией SOCAR, которая обеспечивает институциональную экспертизу и операционное управление. SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности.

Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральному нефтепроводу и нефтепродуктопроводу, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн т нефти в год, качество дизельного топлива соответствует стандарту "Евро-5". В 2018 году было начато производство бензинов стандарта "Евро-5".

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 4 месяцев 2019 года по РСБУ (неконсолидированные данные рассчитаны по внутренней методике Сбербанка) увеличилась на 11.9% до 293.4 млрд руб. Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12% до 370.0 млрд руб. За апрель 2019 года банк заработал прибыль 75.2 млрд руб., рост на 13.5% год к году. Общий капитал банка увеличился на 60 млрд руб.

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