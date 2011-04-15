Эксперты не выявили геологических нарушений при строительстве Некрасовской линии метро

Эксперты не выявили геологических нарушений при строительстве второго участка Некрасовской линии метро от станции "Юго-Восточная" до "Окской". Об этом сообщил столичный Стройкомплекс по итогам проверки, которую провёл Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз.



Сейчас там идёт разбор тоннелепроходческого комплекса. Специалисты Центра экспертиз оценили состояние грунта в зоне проходки.



"Цель - найти негативные геологические процессы в инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, активизация которых может повлиять на образование просадок грунта в зоне влияния строительства", - сказала руководитель отдела обследования грунтов и конструктивных дорожных слоев Центра экспертиз Людмила Ведякова, цитируемая в сообщении.



В ходе проверки не было выявлено зон разуплотнения и других проявлений геологических и геодинамических процессов по трассе проходки.



Напомним, на карте Московского метрополитена появилась Некрасовская линия - 15-я по счёту.



Её строят поэтапно. Первый участок из четырёх станций открылся 3 июня 2019 года. Для пассажиров открыты "Косино" (пересадка на "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".



Для технического обслуживания, ремонта и отстоя подвижного состава Некрасовской линии введена первая очередь электродепо "Руднево".



Строительство электродепо началось в 2014 году, в полную силу "Руднево" заработает до конца 2019 года.



Сейчас в стройке находятся станции "Нижегородская" (с пересадкой наБольшую кольцевую линию метро), "Стахановская" "Окская", "Юго-Восточная".



Ввод Некрасовской линии метро улучшит транспортное обслуживание жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки и городского поселения Люберцы Московской области.



Напомним, с 2011 года в Москве введено 143.5 км линий метро, 77 станций, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, 10 электродепо.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяжённостью более 445 км (более 386 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с 265 станцией (228 станции метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 05.06.2019