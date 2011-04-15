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05/06/2019
17:17

Хордовое кольцо Москвы замкнут в ближайшие годы, А.Бочкарев

Хордовое кольцо, которое будет состоять из четырёх магистралей, замкнётся в ближайшие годы, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Три хорды - Северо-Восточную, Северо-Западную, Юго-Восточную - и Южную рокаду соединят в кольцо. Оно существенно разгрузит дороги в центре и вылетные магистрали, обеспечит удобный транзит транспорта за пределы Москвы, позволит снизить перепробег автомобилей. Автомобилисты ощутят эффект в экономии времени на поездках, сокращении перепробегов транспорта. мэр Москвы Сергей Собянин поручил этот проект реализовать в кратчайшие сроки", - рассказал А.Бочкарев.

По его словам, ключевыми дорожными стройками в этом году являются: тоннель под Калужским шоссе; транспортная развязка в районе ТПУ "Столбово"; балочный мост через Карамышевское спрямление реки Москвы; транспортная развязка МКАД - Бесединское шоссе; пешеходный переход из станции метро "Технопарк" через проспект Андропова.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, строительство автомобильных хорд существенно улучшает транспортную доступность районов города. "У нас радиально-кольцевое строение города. После появления новых хордовых магистралей движение в городе станет свободней и рациональней. Водителям не придётся делать крюк в 10-15 км, чтобы попасть в соседний район", - сообщил С.Собянин.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что "замкнув кольцо, мы получим транспортную артерию больше, чем МКАД, причём внутри самой Московской кольцевой автодороги".

"AK&M" от 05.06.2019
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