"Аэроэкспресс" временно меняет расписание на Домодедовском Внуковском направлениях. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Так, на Домодедовском направлении (между Павелецким вокзалом и аэропортом "Домодедово") график движения изменится 8 и 9 июня в связи с проведением плановых работ на железной дороге.



Кроме того, в период с 5 июня по 1 июля (кроме 10 июня) изменится время отправления и прибытия аэроэкспресса, отправляющегося в 00:30 с Павелецкого вокзала.



Помимо этого, поездов на Внуковском направлении (между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково") график движения поездов изменится в ночь с 7 на 8 июня в связи с проведением плановых работ на железной дороге.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



"AK&M" от 05.06.2019