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05/06/2019
16:00

Инфляция за неделю, с 28 мая по 3 июня, была нулевой, с начала года составила 2.4%

Инфляция за неделю, с 28 мая по 3 июня, была нулевой, с начала года составила 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на рис выросли на 0.5%, баранину - на 0.3%, рыбу мороженую, масло сливочное, творог жирный, хлеб ржаной, пшено, вермишель и соль - на 0.2%. Цены на яйца куриные снизились на 2%. Сахар-песок подешевел на 0.6%, масло подсолнечное - на 0.3%, свинину, сосиски, сардельки - на 0.2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0.4%, в том числе на помидоры - 9.2%, огурцы - 6.7%, капусту белокочанную - 5%. В то же время картофель стал дороже на 5%, яблоки - на 1.8%, морковь - на 1.4%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0.4%, на дизельное топливо - на 0.1%.


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