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05/06/2019
18:03

Минтранс жёстко отреагирует на сбои при выдаче багажа в "Шереметьево"

Минтранс жёстко отреагирует на сбои при выдаче багажа в аэропорту "Шереметьево", если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки. Об этом говорится в сообщении министерства.

Министр транспорта Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа в воздушной гавани.

Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа, и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что ситуация с выдачей багажа в "Шереметьево" стабилизируется к окончанию текущего месяца.

В аэропорту фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров.

Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов. Реализуемые мероприятия позволят стабильно сокращать сроки ожидания выдачи задержанного багажа, отмечала пресс-служба авиагавани.

Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).

Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.

Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО за 2018 год упала на 7.36% до 11.021 млрд руб. с 11.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28.22% до 57.98 млрд руб. с 45.218 млрд руб., операционные расходы - на 38.17% до 38.467 млрд руб. с 27.84 млрд руб., операционная прибыль - на 12.29% до 19.513 млрд руб. с 17.378 млрд руб.

"AK&M" от 05.06.2019
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