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05/06/2019
17:15

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию продлила действие нулевой ввозной таможенной пошлины на пшеницу

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию продлила действие нулевой ввозной таможенной пошлины на пшеницу. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития России по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Подкомиссия одобрила внесение изменений в Единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) в отношении отдельных видов сырьевых товаров для производства оптического волокна. Данное решение поможет развитию благоприятных экономических условий для производства оптоволокна на территории России и увеличит инвестиционную привлекательность отрасли.

Принято решение о продлении срока действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу. Данная мера направлена на создание благоприятных условий для экспорта пшеницы.

Подкомиссией было признано целесообразным, в соответствии с обязательствами РФ в рамках ВТО, установление тарифных квот в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров на 2020 год и последующие годы.

Принято решение об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении оксидов и гидроксидов ванадия. Предполагается, что введение подобной меры окажет положительный экономический эффект и позволит увеличить объем экспортных поставок.

Признано целесообразным установить нулевую ставку ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов ингредиентов, являющихся сырьем для производства пищевых ароматизаторов. Соответствующее решение приведёт к увеличению объёмов производства указанного товара в России.

В целях увеличения производства швейной продукции и дальнейшего благоприятного развития предприятий подкомиссия постановила обнулить ввозные пошлины на отдельные виды тканей для производства рубашек.


"AK&M" от 05.06.2019
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