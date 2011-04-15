МАК реконструировал полёт потерпевшего катастрофу SSJ-100. Об этом говорится в сообщении комитета.



Так, сегодня, 5 июня 2019 года, председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы самолета RRJ-95B (бортовой номер RA-89098) ПАО "Аэрофлот", произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту "Шереметьево", доложил председателю правительственной комиссии министру транспорта России Евгению Дитриху и ряду членов правительственной комиссии, образованной в целях расследования причин данной катастрофы и оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, о ходе работы Технической комиссии за первые 30 дней с момента катастрофы. На совещании присутствовали руководители Минпромторга, Минтранса, Росавиации, Аэрофлота и ПАО "ОАК". В состав Технической комиссии входят специалисты Межгосударственного авиационного комитета и представители Росавиации, ПАО "Аэрофлот", АО "Гражданские самолёты Сухого".



Работа Технической комиссии, проводимая в полном соответствии с международными и российскими правилами и процедурами, включала: проведение полевого этапа на месте авиационного происшествия, включая составление кроков (схемы авиационного происшествия); изучение фрагментов воздушного судна; анализ полученной информации и другие необходимые работы; расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения, проведенных на базе научно-технического центра МАК с использованием его технических и технологических ресурсов. На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта "Шереметьево".



Председатель технической комиссии проинформировал о последующих исследованиях, запланированных в рамках работы технической комиссии.



Председатель технической комиссии также доложил основные положения предварительного отчета, подготовленного технической комиссией МАК в соответствии с пунктом 7.4 приложения 13 к конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО) и пунктом 2.4.12 правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ). В соответствии с международной и российской практикой в отчете не указываются причины катастрофы.



Проект предварительного отчета был обсужден и принят на заседании технической комиссии.



В соответствии с пунктом 2.2.7 ПРАПИ техническая комиссия ранее подготовила последующее донесение, содержащее, в том числе, рекомендации по повышению безопасности полетов для авиационной промышленности и эксплуатантов, и направила его в Росавиацию и Минпромторг России.



При обсуждении предварительного отчета все члены технической комиссии пришли к общему мнению, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные технической комиссией в последующем донесении, являются достаточными. В ходе дальнейшей работы, по получении результатов намеченных исследований и результатов расследования, технической комиссией могут быть даны и другие рекомендации, которые будут направляться в предусмотренные российским законодательством организации.



Предварительный отчет будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки.



Техническая комиссия МАК продолжает свою работу во взаимодействии с правительственной комиссией.



Напомним, 5 мая 2019 года, в 18:32 MSK произошло авиационное происшествие с пассажирским самолётом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Шереметьево".



Рейс SU 1492 вылетел в плановом режиме в 18:02 MSK по маршруту Москва-Мурманск. После взлёта экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В 18:30 MSK пассажирский лайнер совершил "жёсткую" посадку на взлётно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание.



В 18:32 MSK на место происшествия незамедлительно прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи пассажирам и членам экипажа. В кратчайшие сроки были обеспечены аварийно-спасательные работы. В аэропорту создан оперативный штаб по управлению внештатной ситуацией. Для пассажиров рейса SU 1492 и их родственников был создан отдельный штаб в терминале В.



Страхование ответственности ПАО "Аэрофлот" за вред, причинённый жизни и здоровью пассажиров, осуществляют компании "АльфаСтрахование" и СОГАЗ.



Как сообщили ГСС, самолёт SSJ100 прошёл плановое техническое обслуживание в апреле 2019 года. Воздушное судно с заводским номером 95135 произведено в августе 2017 года.



"AK&M" от 05.06.2019