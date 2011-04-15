Россия расширит поставки сельхозпродукции в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с министром сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу.



Также в переговорах приняли участие руководители Россельхознадзора, Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития, представители крупнейших аграрных компаний Китая.



Стороны обсудили вопросы расширения взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием, реализацию Плана развития Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая, а также дальнейшее взаимодействие в рамках Российско-Китайской Подкомиссии по сельскому хозяйству.



В ходе встречи Д.Патрушев отметил, что торговля сельхозпродукцией между Россией и Китаем активно развивается в последние годы. В 2018 году товарооборот увеличился на 25% и составил почти $4.5 млрд, а за январь-апрель текущего года объём торговли сельхозтоварами вырос на 5%, превысив $1.5 млрд.



Положительной динамики показателей удалось достичь благодаря конструктивному взаимодействию сторон в части обеспечения допуска сельхозпродукции на рынки двух стран. В частности, расширить номенклатуру поставок позволило снятие ограничений на экспорт молочной продукции и замороженного мяса птицы.





"AK&M" от 04.06.2019