Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/06/2019
15:43

Россия расширит поставки сельхозпродукции в Китай

Россия расширит поставки сельхозпродукции в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с министром сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу.

Также в переговорах приняли участие руководители Россельхознадзора, Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития, представители крупнейших аграрных компаний Китая.

Стороны обсудили вопросы расширения взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием, реализацию Плана развития Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая, а также дальнейшее взаимодействие в рамках Российско-Китайской Подкомиссии по сельскому хозяйству.

В ходе встречи Д.Патрушев отметил, что торговля сельхозпродукцией между Россией и Китаем активно развивается в последние годы. В 2018 году товарооборот увеличился на 25% и составил почти $4.5 млрд, а за январь-апрель текущего года объём торговли сельхозтоварами вырос на 5%, превысив $1.5 млрд.

Положительной динамики показателей удалось достичь благодаря конструктивному взаимодействию сторон в части обеспечения допуска сельхозпродукции на рынки двух стран. В частности, расширить номенклатуру поставок позволило снятие ограничений на экспорт молочной продукции и замороженного мяса птицы.


"AK&M" от 04.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100